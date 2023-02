Sabrina Ferilli, strazio ai funerali di Costanzo: dietro alla De Filippi... | Video (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Più persone come Sabrina Ferilli, che prende il primo volo da Tokyo per stare vicina a Maria in un momento come questo". Commuove l'Italia il gesto dell'attrice romana, grande amica di Maria De Filippi, tornata precipitosamente in Italia dopo la morte di Maurizio Costanzo, marito della conduttrice di Amici, Uomini e donne e C'è posta per te e gigante della tv italiana scomparso venerdì a 84 anni, dopo un improvviso e imprevedibile aggravamento delle sue condizioni a una settimana da un'operazione al colon a cui si era sottoposto. La Ferilli aveva annunciato sui social il suo gesto, e le telecamere di Verissimo che hanno seguito in diretta i funerali di Costanzo su Canale 5, facendo il pieno di commenti positivi. Da anni Sabrina e Maria sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Più persone come, che prende il primo volo da Tokyo per stare vicina a Maria in un momento come questo". Commuove l'Italia il gesto dell'attrice romana, grande amica di Maria De, tornata precipitosamente in Italia dopo la morte di Maurizio, marito della conduttrice di Amici, Uomini e donne e C'è posta per te e gigante della tv italiana scomparso venerdì a 84 anni, dopo un improvviso e imprevedibile aggravamento delle sue condizioni a una settimana da un'operazione al colon a cui si era sottoposto. Laaveva annunciato sui social il suo gesto, e le telecamere di Verissimo che hanno seguito in diretta idisu Canale 5, facendo il pieno di commenti positivi. Da annie Maria sono ...

