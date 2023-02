Sabrina Ferilli, il gesto commuovente per Maria De Filippi: ecco cosa ha fatto per la sua amica (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sabrina Ferilli ha preso una decisione commuovente: appresa della scomparsa di Maurizio Costanzo, ecco cosa ha fatto per Maria De Filippi Il 24 febbraio, a metà mattinata è stata resa nota la triste dipartita del marito di Maria De Filippi: Maurizio Costanzo. A 84 anni si è spento a Roma. Stando a quando è stato raccontato nel salotto di Mara Venier dal suo caro amico Giorgio Asumma, il figlio Saverio aveva chiamato l'amico del conduttore, affermando che si dovevano recare in clinica quanto prima. I due, insieme all'altra figlia di Maurizio, Camilla, si stavano dirigendo in clinica quando è arrivata la telefonata della conduttrice che, purtroppo, avvisa i figli e il caro compagno di vita di Maurizio che si era ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha preso una decisione: appresa della scomparsa di Maurizio Costanzo,haperDeIl 24 febbraio, a metà mattinata è stata resa nota la triste dipartita del marito diDe: Maurizio Costanzo. A 84 anni si è spento a Roma. Stando a quando è stato raccontato nel salotto di Mara Venier dal suo caro amico Giorgio Asumma, il figlio Saverio aveva chiamato l'amico del conduttore, affermando che si dovevano recare in clinica quanto prima. I due, insieme all'altra figlia di Maurizio, Camilla, si stavano dirigendo in clinica quando è arrivata la telefonata della conduttrice che, purtroppo, avvisa i figli e il caro compagno di vita di Maurizio che si era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - fanpage : 'Se non ti hanno insegnato l'educazione, non posso farlo io” Sabrina Ferilli risponde in modo deciso a quanto accad… - nicolaPalumbo00 : RT @fanpage: Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di sempre Maria De… - Tag24news : #DEFILIPPI era alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo quando alcuni fan che erano in fila per salutare i… - infoitcultura : Selfie con Maria De Filippi e la bara di Costanzo, la rabbia di Sabrina Ferilli: «Se non t'hanno insegnato l'educaz… -