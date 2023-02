Sabrina Ferilli da Tokyo a Roma per Maria De Filippi: cos’ha detto sui selfie (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tutti sanno quando Sabrina Ferilli e Maria De Filippi siano legate da un profondo rapporto di amicizia. In questi giorni così tristi per la conduttrice per la perdita del marito Maurizio Costanzo, l’attrice Romana si trovava a Tokyo. Appena ha saputo la tragica notizia di Costanzo, Sabrina non ha esitato a prendere il primo volo per tornare in Italia e andare a Roma dalla sua amica. Ma la Ferilli ha risposto anche alle polemiche sui selfie che sono stati richiesti alla De Filippi nella camera ardente, proprio di fronte alla tomba del marito defunto. La polemica sui selfie a Maria De Filippi nella camera ardente: parla anche Sabrina ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tutti sanno quandoDesiano legate da un profondo rapporto di amicizia. In questi giorni così tristi per la conduttrice per la perdita del marito Maurizio Costanzo, l’attricena si trovava a. Appena ha saputo la tragica notizia di Costanzo,non ha esitato a prendere il primo volo per tornare in Italia e andare adalla sua amica. Ma laha risposto anche alle polemiche suiche sono stati richiesti alla Denella camera ardente, proprio di fronte alla tomba del marito defunto. La polemica suiDenella camera ardente: parla anche...

