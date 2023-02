Sabrina Ferilli condanna i selfie con Maria De Filippi, la dura reazione: “Come minimo li avrei mandati a quel paese” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sabrina Ferilli selfie Maria De Filippi. Quanto successo ieri nella sala Promoteca del Campidoglio ha davvero indignato tutti. Cosa è successo? Maria De Filippi era alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo quando alcuni fan che erano in fila per salutare il giornalista si sono avvicinati alla conduttrice e dopo averle stretto la mano le ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)De. Quanto successo ieri nella sala Promoteca del Campidoglio ha davvero indignato tutti. Cosa è successo?Deera alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo quando alcuni fan che erano in fila per salutare il giornalista si sono avvicinati alla conduttrice e dopo averle stretto la mano le ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - infoitcultura : Sabrina Ferilli: la rabbia per i selfie alla camera ardente, le parole per Maria De Filippi - infoitcultura : Il selfie con Maria De Filippi e la reazione di Sabrina Ferilli: “Li avrei mandati…come minimo” - gossipnewitalia : Sabrina Ferilli torna da Tokyo per stare vicino a Maria De Filippi #mariadefilippi #mauriziocostanzo… - andreastoolbox : Sabrina Ferilli, la rabbia per i selfie alla camera ardente e le parole per Maria De Filippi #Ferilli, #Sabrina #la… -