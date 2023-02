Sabrina Ferilli affranta al funerale di Costanzo: inseparabile da Maria (Di lunedì 27 febbraio 2023) Presente ai funerali di Maurizio Costanzo anche Sabrina Ferilli che è arrivata in chiesa affranta: inseparabile da Maria de Filippi. Dopo due giorni di camera ardente dove un pubblico composto ha manifestato il suo affetto al giornalista si celebrano oggi nella chiesa degli Artisti a Roma i funerali di Maurizio Costanzo. Una folla di gente all’esterno ha accolto il feretro con un applauso, presenti all’interno della chiesa Maria de Filippi con Gabriele, Saverio e Camilla. Molti i volti noti che non hanno rinunciato a dare l’ultimo saluto al noto conduttore, tra questi Alessia Marcuzzi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto e molti altri. Sabrina Ferilli e Maria de Filippi amiche- fonte Instagram- ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 27 febbraio 2023) Presente ai funerali di Maurizioancheche è arrivata in chiesadade Filippi. Dopo due giorni di camera ardente dove un pubblico composto ha manifestato il suo affetto al giornalista si celebrano oggi nella chiesa degli Artisti a Roma i funerali di Maurizio. Una folla di gente all’esterno ha accolto il feretro con un applauso, presenti all’interno della chiesade Filippi con Gabriele, Saverio e Camilla. Molti i volti noti che non hanno rinunciato a dare l’ultimo saluto al noto conduttore, tra questi Alessia Marcuzzi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto e molti altri.de Filippi amiche- fonte Instagram- ...

