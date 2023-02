Sabatini: «Inter, imperfezione che spieghi Lautaro Martinez e non Inzaghi» (Di lunedì 27 febbraio 2023) È toccato a Lautaro Martinez spiegare le difficoltà dell’Inter, anziché Inzaghi che ha provato a dare scuse e giustificazioni dopo il KO di Bologna. A Sabatini, ospite di Pressing Serie A, non è piaciuto che l’allenatore non si sia preso tutte le responsabilità. LA REAZIONE – Sandro Sabatini Interpreta le parole dopo Bologna-Inter: «Qualsiasi cosa dici dopo una sconfitta presti il fianco alle critiche. La grande imperfezione è che la spiegazione arrivi da Lautaro Martinez e non da Simone Inzaghi. L’Inter fa una buona prestazione, a volte anche ottima, e poi immediatamente nel giro di tre giorni o una settimana ne fa una deprimente: perché succede questo? ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) È toccato aspiegare le difficoltà dell’, anzichéche ha provato a dare scuse e giustificazioni dopo il KO di Bologna. A, ospite di Pressing Serie A, non è piaciuto che l’allenatore non si sia preso tutte le responsabilità. LA REAZIONE – Sandropreta le parole dopo Bologna-: «Qualsiasi cosa dici dopo una sconfitta presti il fianco alle critiche. La grandeè che la spiegazione arrivi dae non da Simone. L’fa una buona prestazione, a volte anche ottima, e poi immediatamente nel giro di tre giorni o una settimana ne fa una deprimente: perché succede questo? ...

