Sabatini a CM: Inter, Inzaghi manca qualcosa, Thiago Motta è Profilo Giusto | Primapagina (Di lunedì 27 febbraio 2023) Scusate… Scusate se ricomincio un altro pezzo per calciomercato.com con “scusate”. A scanso di equivoci: non è complesso di inferiorità, ma piuttosto un gesto di educazione. Perdonatemi dunque, se sfugge qualcosa dalla rassegna stampa mattutina, ma che Thiago Motta abbia dato una lezione di calcio a Simone Inzaghi l’abbiamo letto solo qui (LEGGI L’APPROFONDIMENTO), a firma di Alberto Cerruti. E ancora più straordinario è che Thiago Motta abbia il Profilo Giusto per allenare l’Inter del futuro. Un grande nerazzurro del Triplete, partito dalle giovanili, con un tatuaggio di un esonero che ha aiutato a crescere. Una carriera promettente, ricca di talento, esperienza e spessore, per una carriera da allenatore non convenzionale. È più ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Scusate… Scusate se ricomincio un altro pezzo per calciomercato.com con “scusate”. A scanso di equivoci: non è complesso di inferiorità, ma piuttosto un gesto di educazione. Perdonatemi dunque, se sfuggedalla rassegna stampa mattutina, ma cheabbia dato una lezione di calcio a Simonel’abbiamo letto solo qui (LEGGI L’APPROFONDIMENTO), a firma di Alberto Cerruti. E ancora più straordinario è cheabbia ilper allenare l’del futuro. Un grande nerazzurro del Triplete, partito dalle giovanili, con un tatuaggio di un esonero che ha aiutato a crescere. Una carriera promettente, ricca di talento, esperienza e spessore, per una carriera da allenatore non convenzionale. È più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sabatini a CM: 'Inter, a Inzaghi manca qualcosa. Thiago Motta è il profilo giusto': Scusate… Scusate se ricomincio… - infoitsport : Sabatini: “Mettemmo in difficoltà Spalletti all’Inter perché con Wanda a Tiki Taka…” - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Sabatini: 'Mettemmo in difficoltà Spalletti all'Inter perché con Wanda a Tiki Taka...' - bafius11 : Sabatini che ammette candidamente di essere un pezzo di merda... E poi, si meraviglia pure se #Spalletti lo tratta… - fcin1908it : Sabatini: 'Mettemmo in difficoltà Spalletti all'Inter perché con Wanda a Tiki Taka...' -