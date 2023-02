Russia | il suo supermercato è un tazebao contro la guerra | incriminato

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’attivista russo Dmitry Skurikhin, proprietario di unnella cittadina di Russko-Vysotskoye, vicino a San Pietroburgo, in cui dal 2014 ha esibito più di 200 scritte con contenuti politici, e su cui, dall’inizio della, ha dipinto i nomi delle città ucraine maggiormente colpite, è stato arrestato con l’accusa di discredito delle forze militari, ha reso noto Ovd-Info, l’organizzazione indipendente che fornisce assistenza alle vittime di persecuzioni in. E’ la seconda volta che Skurikhin, che ha 47 anni, vieneai sensi della legge introdotta subito dopo l’inizio della, quindi il procedimento diventa penale. Il 24 febbraio giorno dell’anniversario dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, si è fatto fotografare dalla figlia Ulyana, di ...

Espressione un po' forte che accompagna Cina ea una migliore saldatura a questo punto quasi ... Ferdinando Nelli Feroci , presidente dell'Istituto Affari Internazionali si domanda in un...

Dal ring, dove ha vinto l'oro olimpico e un titolo mondiale dei pesi massimi, alla guida di un carro armato Leopard 2 nella sua Ucraina. E' la storia di Wladimir Klitschko, ex fuoriclasse della boxe e ...