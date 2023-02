(Di lunedì 27 febbraio 2023)è stato ospite di Che tempo che fa su Rai 3, durante la puntata che è andata in onda in prima serata ieri, domenica 26 febbraio. Qui, il cantante di Made in Italy si è raccontato apertamente. Ovviamente Manuel, questo il vero nome di, non ha potuto non parlare della sua esperienza al Festival die di quello che è successo all’Ariston con. A tal proposito ha ancheto se hail collegail bacio sul palco.parla di: lo ha? Nello studio al tavolo di Fabio Fazio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : Dopo oltre 48 ore, ancora silenzio. Inaudito che @GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi reputino il pestaggio di student… - ultimora_pol : L'associazione ultracattolica Pro Vita e Famiglia ha presentato un esposto in Procura contro Fedez e Rosa Chemical… - captblicero : Dopo le Ong, gli anarchici e Rosa Chemical, il governo Meloni e la destra hanno individuato un nuovo, temibile nemi… - tuttopuntotv : Rosa Chemical svela se ha sentito Fedez dopo Sanremo 2023 #Sanremo #Sanremo2023 #RosaChemical #Fedez #CTCF… - itzawin_win : rosa chemical - made in italy -

, è stato senza dubbio uno dei protagonisti del settantatreesimo Festival di Sanremo : in gara con il brano Made in Italy , la sua esibizione con tanto di bacio in bocca al collega Fedez ......#edoardotavassi #incorvassi #edoardodonnamaria #donnalisi #antonellafiordelisi #fiorde #gfvip #grandefratellovip #nicolemurgia #neiperteitalia #finiamointendenza MADE IN ITALY -& Bdope ...

Al di là dell'esposto, ecco perché il gesto di Fedez e Rosa Chemical è inaccettabile. La Rai non rimanga in silenzio provitaefamiglia.it

«Chiara Ferragni uguale a Rosa Chemical»: il commento su TikTok, la sua risposta è da applausi leggo.it

Rosa Chemical ospite da Fabio Fazio confessa: "Io e Fedez ci siamo sentiti dopo" la Repubblica

Gli atti scemi in luogo pubblico di Rosa Chemical, le sopracciglia di Bonaccini, le anticipazioni sull’Isola dei Famosi e ... MOW

Le mani unite dei Ferragnez in segno di pace: foto scaccia crisi dopo il bacio con Rosa Chemical Giornale di Sicilia

Rosa Chemical canta Made In Italy a Sanremo 2023: testo della canzone e significato Manuel Franco Rocati , questo il vero nome di Rosa Chemical , debutta come big sul palcoscenico del Teatro Ariston d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...