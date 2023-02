Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : Rooney, il combattente: a Washington per decollare anche da tecnico -

Ci sono due Wayne. Il primo è la leggenda del Manchester United che ha conquistato una Champions League, 5 Premier League, una FA Cup, una Europa League e un Mondiale per club, oltre ad aver accumulato 120 ......7 milioni per prenderlo dal Rimini dove si era fatto notare per le sue doti di. Non per ... Ripensando a quando duettava con Totti e De Rossi o affrontava a muso duroe Del Piero. ...

Rooney, il combattente: a Washington per decollare anche da tecnico La Gazzetta dello Sport

Inghilterra, Harry Kane: "Voglio superare il record di gol di Rooney in Nazionale" TUTTO mercato WEB

Ecco il trailer italiano di Women Talking – Il diritto di scegliere, il dramma diretto da Sarah Polley candidato a due Premi Oscar ...Il film candidato a 2 Premi Oscar è diretto da Sarah Polley e ha un cast stellare composto da Rooney Mara, Claire Foy ... loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere oppure ...