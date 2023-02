(Di lunedì 27 febbraio 2023) Un esordio che non passa inosservato. In campo e fuori.è tornato a calcare un terreno di gioco ed ha disputato la sua prima gara nellacon la maglia del Porcinos Fc. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Ronaldinho e le parole clamorose in #KingsLeague: ecco cosa si è rifiutato di fare: Il fuoriclasse brasiliano ha d… -

Un esordio che non passa inosservato. In campo e fuori.è tornato a calcare un terreno di gioco ed ha disputato la sua prima gara nella Kings League con la maglia del Porcinos Fc. La prestazione non è stata straordinaria, ma il brasiliano si è ...La cella divisa con Coutinho, un brasiliano ex guardaspalle di, le partite di calcetto con gli altri detenuti, e qualche parola conciliante. Questa la ... Queste sono leche il ...

Ronaldinho e le parole clamorose in Kings League: ecco cosa si è rifiutato di fare Corriere dello Sport

Ronaldinho torna a giocare: in campo nella Kings League di Piqué ItaSportPress

Si rivede Ronaldinho: giocherà nella Kings League di Piqué numero-diez.com

Il figlio di Ronaldinho firma col Barcellona: al primo provino nascose ... Fanpage.it

Ronaldinho conferma: "Mio figlio firmerà per il Barcellona!" numero-diez.com

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...