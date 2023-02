Romulea-Trastevere, rissa in una partita di Under-15: nonno tira un pugno a un 14enne. Partita sospesa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un pugno a un giocatore avversario. Così, ieri, è terminata la Partita di calcio del campionato Under 15 Elite tra Romulea e Trastevere. Al 17esimo minuto del primo tempo uno spettatore, che pare essere il nonno di uno dei giocatori in campo, ha colpito uno dei giocatori del Trastevere. Prima dell’aggressione fisica, i due avevano avuto uno scontro verbale nel quale lo spettatore aveva insultato l’attaccante per un fallo commesso, che era comunque stato sanzionato dall’arbitro con il cartellino giallo. Vista la scena, i genitori del giovane calciatore sono andati su tutte le furie, e il diverbio sarebbe probabilmente sfociato in una rissa senza il pronto intervento degli altri spettatori. L’uomo è quindi stato scortato fuori dallo ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una un giocatore avversario. Così, ieri, è terminata ladi calcio del campionato15 Elite tra. Al 17esimo minuto del primo tempo uno spettatore, che pare essere ildi uno dei giocatori in campo, ha colpito uno dei giocatori del. Prima dell’aggressione fisica, i due avevano avuto uno scontro verbale nel quale lo spettatore aveva insultato l’attaccante per un fallo commesso, che era comunque stato sanzionato dall’arbitro con il cartellino giallo. Vista la scena, i genitori del giovane calciatore sono andati su tutte le furie, e il diverbio sarebbe probabilmente sfociato in unasenza il pronto intervento degli altri spettatori. L’uomo è quindi stato scortato fuori dallo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GraziaTerenzi : Meritiamo l'estinzione. Troppi co***ni decerebrati in giro. #Roma #calcio #violenza - romatoday : Spettatore colpisce calciatore con una manata, sospesa partita del campionato under 15 - sportface2016 : Caos in #Romulea-#Trastevere, tifoso stende giocatore ospite con un pugno. L'episodio è accaduto nel campionato U15 - MatteoMatteiAP : #esports | Dal 7 marzo si parte con una nuova edizione di #eFemminile. Iscrtite: #Cagliari, #Barletta,… -