Roma, si dichiara un ‘Casamonica’ per non pagare al ristorante (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un individuo che sostiene di appartenere alla famiglia criminale dei Casamonica sta terrorizzando i ristoratori e i commercianti del quartiere Romanina di Roma. Da diversi giorni, l’uomo si presenta nei locali del quartiere, mangia e beve a sazietà e poi si rifiuta di pagare il conto. Polizia e carabinieri sono stati allertati e si spera che l’uomo venga presto identificato e fermato prima che possa causare ulteriori problemi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un individuo che sostiene di appartenere alla famiglia criminale dei Casamonica sta terrorizzando i ristoratori e i commercianti del quartierenina di. Da diversi giorni, l’uomo si presenta nei locali del quartiere, mangia e beve a sazietà e poi si rifiuta diil conto. Polizia e carabinieri sono stati allertati e si spera che l’uomo venga presto identificato e fermato prima che possa causare ulteriori problemi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... graziamorisi : RT @LBasemi: Il PD dichiara che alle 13 sono andati a votare 600mila elettori per le primarie del PD. Questo è il gazebo all'Esquilino nel… - Marco98895697 : RT @Ao_estica_zz: Il PD dichiara che alle 13 sono andati a votare 600mila elettori per le primarie del PD. Questo è il gazebo all'Esquilino… - Mario48440912 : RT @EnricoFaraboll1: Il PD dichiara che alle 13 sono andati a votare 600mila elettori per le primarie del PD. Questo è il gazebo all'Esquil… - Genomalieno : RT @Ao_estica_zz: Il PD dichiara che alle 13 sono andati a votare 600mila elettori per le primarie del PD. Questo è il gazebo all'Esquilino… - IL_PATRIOTAITA : RT @Ao_estica_zz: Il PD dichiara che alle 13 sono andati a votare 600mila elettori per le primarie del PD. Questo è il gazebo all'Esquilino… -