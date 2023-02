Roma, riqualificazione delle caserme dei vigili del fuoco e dei carabinieri entro il 2026 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma. Saranno riqualificate entro il 2026 cinque caserme dei carabinieri e sei dei vigili del fuoco. A stabilirlo la giunta comunale che per finanziare tale progetto ha stanziato sei milioni e mezzo di euro in totale. Soldi che per una parte andranno a coprire le spese per il rifacimento delle coperture, il ripristino delle facciate, la riparazione o la sostituzione degli infissi, il cambiamento degli impianti nonché la riqualificazione dei vari spazi. Vediamo adesso quali saranno le sedi coinvolte nell’importante progetto. Roma, appartamento divorato dalle fiamme: i vigili del fuoco salvano un gattino Gli edifici coinvolti nella riqualificazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023). Saranno riqualificateilcinquedeie sei deidel. A stabilirlo la giunta comunale che per finanziare tale progetto ha stanziato sei milioni e mezzo di euro in totale. Soldi che per una parte andranno a coprire le spese per il rifacimentocoperture, il ripristinofacciate, la riparazione o la sostituzione degli infissi, il cambiamento degli impianti nonché ladei vari spazi. Vediamo adesso quali saranno le sedi coinvolte nell’importante progetto., appartamento divorato dalle fiamme: idelsalvano un gattino Gli edifici coinvolti nella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, riqualificazione delle caserme dei vigili del fuoco e dei carabinieri entro il 2026 - quartomiglio : RT @Roma: Campidoglio, 6,5 mln per riqualificazione caserme di Carabinieri e Vigili del Fuoco, luoghi strategici per la sicurezza di tutte… - Roma : Campidoglio, 6,5 mln per riqualificazione caserme di Carabinieri e Vigili del Fuoco, luoghi strategici per la sicur… - continuiamo_ : @massyumberti @aleobruni @Sabrinalfonsi @gualtierieurope @PD_ROMA @campidoglioPD Parco comunale BADEN POWELL Colli… - romatoday : Le undici caserme di carabinieri e vigili del fuoco riqualificate a Roma: lavori per 6,5 milioni -