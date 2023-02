Roma, proseguono tensioni politiche nelle scuole: studenti puliscono il muro da una svastica (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Al liceo Tasso, nella zona di corso Italia, prosegue il clima incandescente tra i gruppi della Destra giovanile e i gruppi dei Collettivi dell’Estrema Sinistra. Una condizione che ha portato l’ennesima azione, questa volta di vandalizzazione, questa notte: sul muro della scuola scritte contro l’Antifascismo e addirittura una celtica. Graffiti cancellati dagli studenti della struttura, che hanno pulito le pareti imbrattate. proseguono le tensioni nelle scuole Romane Ad agitare gli animi, le frasi della Preside di Firenze, che andava ulteriormente a infiammare il clima d’insofferenza politica tra quelle che vengono definite le “opposte fazioni”: la Destra giovanile e quella di Sinistra. Dinamiche che ben si sono ripercosse all’interno delle scuole ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Al liceo Tasso, nella zona di corso Italia, prosegue il clima incandescente tra i gruppi della Destra giovanile e i gruppi dei Collettivi dell’Estrema Sinistra. Una condizione che ha portato l’ennesima azione, questa volta di vandalizzazione, questa notte: suldella scuola scritte contro l’Antifascismo e addirittura una celtica. Graffiti cancellati daglidella struttura, che hanno pulito le pareti imbrattate.lene Ad agitare gli animi, le frasi della Preside di Firenze, che andava ulteriormente a infiammare il clima d’insofferenza politica tra quelle che vengono definite le “opposte fazioni”: la Destra giovanile e quella di Sinistra. Dinamiche che ben si sono ripercosse all’interno delle...

