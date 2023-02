Roma | Matic verso il rinnovo di contratto | la situazione

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Nemanja, centrocampista della, dovrebbe presto rinnovare il suocon il club giallorosso Nemanja, centrocampista della, dovrebbe presto rinnovare il suocon il club giallorosso. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il centrocampista serbo dovrebbe accordarsi a breve con la società capitolina per esercitare l’opzione didi un anno presente nel suoal momento della firma nella scorsa estate. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe entusiasta di rimanere ae di proseguire il lavoro insieme a José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ???? #Roma, #Matic ha deciso il suo futuro ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - romaforever_it : Calciomercato Roma, Matic vicino al rinnovo: resterà a prescindere dal futuro di Mourinho - calciomercato_m : MERCATO - Roma, Matic pronto a discutere il rinnovo del contratto - roma_magazine : MERCATO - Roma, Matic pronto a discutere il rinnovo del contratto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Roma, Matic pronto a discutere il rinnovo del contratto -

Nemanja, centrocampista serbo della, arrivato a parametro zero in estate di essere un giocatore di qualità. L'innesto voluto da Mourinho, ha la volontà di restare nella Capitale. Con soli otto ...Ballardini(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante,, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

Roma: Matic verso la conferma... Tuttocampo

Matic ha scelto la Roma. E il figlio Filip stupisce tutti con la Roma U12 Giallorossi.net

Matic sceglie la Roma: ecco cosa serve per il rinnovo RomaNews

Matic sceglie la Roma ForzaRoma.info