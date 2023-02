Roma | Matic | prossimo il rinnovo automatico

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Nemanja, centrocampista serbo della, arrivato a parametro zero in estate di essere un giocatore di qualità. L’innesto voluto da Mourinho, ha la volontà di restare nella Capitale. Con soli otto match rimasti per raggiungere il 50% delle presenze stagionali, ilautoo del secondo anno di contratto sembra solo questione di tempo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romaforever_it : Calciomercato Roma, Matic vicino al rinnovo: resterà a prescindere dal futuro di Mourinho - calciomercato_m : MERCATO - Roma, Matic pronto a discutere il rinnovo del contratto - roma_magazine : MERCATO - Roma, Matic pronto a discutere il rinnovo del contratto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Roma, Matic pronto a discutere il rinnovo del contratto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Roma, Matic pronto a discutere il rinnovo del contratto -

Ballardini(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante,, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho... arrivato per seguire la parte finale del derby Under 14 insieme a Mancini e. Man mano sono ... per celebrare un momento magico insieme alladei grandi. I ragazzi - quasi increduli - hanno ...

Roma: Matic verso la conferma... Tuttocampo

Matic ha scelto la Roma. E il figlio Filip stupisce tutti con la Roma U12 Giallorossi.net

Matic sceglie la Roma: ecco cosa serve per il rinnovo RomaNews

Matic sceglie la Roma ForzaRoma.info

Matic vuole rimanere a Roma Voce Giallo Rossa

Il giocatore ha deciso di abbracciare il progetto della Roma in vista del prossimo calciomercato e la presenza del tecnico non è fondamentale ...Dopo il 2-1 sui cugini biancocelesti, l'allenatore portoghese invita i ragazzi di Conti nella palestra del centro tecnico per celebrare il successo con la prima squadra ...