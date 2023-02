Roma, massacrano di botte un cucciolo nella baraccopoli: Bubu cerca famiglia, come adottarlo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Avevano occupato abusivamente un’area e lì avevano creato la loro “casa”. Tra abitazioni di fortuna e combustione di rifiuti pericolosi. Una situazione di abusivismo e di degrado, di quelle che a Roma, purtroppo, se ne vedono tante. Questa volta, però, oltre alla gestione illecita e all’insediamento abusivo, quelle persone, dieci (tra cui un minore) hanno scatenato tutta la loro furia su un cucciolo di pastore maremmano. Che fortunatamente è stato tratto in salvo e ora cerca famiglia. Cane maltrattato nella baraccopoli in via Tiberina Era il 1 febbraio scorso quando i Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta, con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili e dei Carabinieri Forestali di Roma, a seguito di un controllo nella zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Avevano occupato abusivamente un’area e lì avevano creato la loro “casa”. Tra abitazioni di fortuna e combustione di rifiuti pericolosi. Una situazione di abusivismo e di degrado, di quelle che a, purtroppo, se ne vedono tante. Questa volta, però, oltre alla gestione illecita e all’insediamento abusivo, quelle persone, dieci (tra cui un minore) hanno scatenato tutta la loro furia su undi pastore maremmano. Che fortunatamente è stato tratto in salvo e ora. Cane maltrattatoin via Tiberina Era il 1 febbraio scorso quando i Carabinieri della StazionePrima Porta, con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili e dei Carabinieri Forestali di, a seguito di un controllozona ...

