Roma, macchinista metro preso a cazzotti da un passeggero: lo aveva svegliato a fine corsa (Di lunedì 27 febbraio 2023) La metro era arrivata al Capolinea, ma nel treno c'era ancora un passeggero. Niente di particolare per il macchinista che ha pensato bene di invitarlo a scendere e di tutta risposta ha ricevuto un cazzottone in pieno viso. È successo ieri pomeriggio, domenica 26 febbraio, lasciando il dipendente Atac ferito e non solo in volto, ma anche sgomento per aver subito un'aggressione, una delle tante che si registrano ai danni di dipendenti pubblici, solo per aver fatto il proprio lavoro. Un passeggero aggredisce il macchinista che lo sveglia Erano le 16 e 30 di ieri quando il convoglio della metropolitana, la linea A, ha raggiunto il capolinea, la fermata di Battistini. Come di consueto il macchinista ha controllato nei vagoni e si è reso conto che in uno c'era un ...

