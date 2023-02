Roma - Lazio, è già allarme derby: dalle vendette al caso Fedayn. Sfregio alla targa di Lenzini, atti vandalici a Trigoria (Di lunedì 27 febbraio 2023) Allerta massima per Lazio - Roma all'Olimpico. Anche se al derby mancano ancora venti giorni, sono tanti i segnali poco rassicuranti dal punto di vista dell'ordine pubblico in vista della partita in ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Allerta massima perall'Olimpico. Anche se almancano ancora venti giorni, sono tanti i segnali poco rassicuranti dal punto di vista dell'ordine pubblico in vista della partita in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - infoitinterno : Previsioni meteo Roma e Lazio 27 febbraio: tornano i temporali, oggi allerta gialla - Cuoredifango : RT @Antonel98214521: ????RIPARTONO CON LA TRUFFA DEI POSITIVI Covid Lazio, allerta nuovi positivi: sono 30enni no vax e con i figli a scuola… -