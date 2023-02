Roma, il party abusivo al Ponte della Musica: lo scempio degli studenti tra alcool e droga (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma. Appuntamento smart, tutto tramite social e app di messaggistica istantanea, tipo WhatsApp per intenderci. Gli studenti avevano fissato una data: alle ore 22 di sabato scorso, destinazione Ponte della Musica. L’età media dei partecipanti oscillava tra i 16 e i 18 anni. E poi: alcool, Musica sparata ad alto volume, e residenti tartassati dal rumore. Roma, oltre 200 a ballare nel locale ma…senza autorizzazioni: denunciato il titolare Rave party abusivo al Ponte della Musica L’evento si chiama ”Ponte party”, un rave organizzato dagli studenti dei licei di Virgilio e Mamiani. Alla festa, però, hanno preso parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023). Appuntamento smart, tutto tramite social e app di messaggistica istantanea, tipo WhatsApp per intenderci. Gliavevano fissato una data: alle ore 22 di sabato scorso, destinazione. L’età media dei partecipanti oscillava tra i 16 e i 18 anni. E poi:sparata ad alto volume, e residenti tartassati dal rumore., oltre 200 a ballare nel locale ma…senza autorizzazioni: denunciato il titolare RavealL’evento si chiama ””, un rave organizzato daglidei licei di Virgilio e Mamiani. Alla festa, però, hanno preso parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ittihad_en : No Roma .. No party ?? - CorriereCitta : Roma, il party abusivo al Ponte della Musica: lo scempio degli studenti tra alcool e droga - Blowjoint : Quando non sai cosa scrivere, di' che era un rave party. - CorriereCitta : Roma, vigili urbani utilizzati per accompagnare i Maneskin a un party: scatta lo scandalo in Campidoglio -