Roma, i funerali di Maurizio Costanzo: segui la diretta tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Centinaia di persone si sono raccolte in Piazza del Popolo per partecipare ai funerali solenni di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì scorso all’età di 84 anni. Lettere di ringraziamenti, foto, chi ha portato i colori della propria squadra del cuore, questi alcuni degli omaggi degli italiani a uno dei più grandi personaggi della televisione. La funzione religiosa si celebrerà nella Chiesa degli artisti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Centinaia di persone si sono raccolte in Piazza del Popolo per partecipare aisolenni di, scomparso venerdì scorso all’età di 84 anni. Lettere di ringraziamenti, foto, chi ha portato i colori della propria squadra del cuore, questi alcuni degli omaggi degli italiani a uno dei più grandi personaggi della televisione. La funzione religiosa si celebrerà nella Chiesa degli artisti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altrogiornorai1 : Ciao Maurizio. Seguiremo i funerali di #MaurizioCostanzo trasmettendo in diretta la messa dalla Chiesa degli artist… - QuiMediaset_it : #Verissimo in collaborazione con #TG5 presenta “Ciao Maurizio”: a partire dalle ore 14.00 Silvia Toffanin seguirà i… - magzinemag : Sono iniziati i funerali di #MaurizioCostanzo nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a #Roma. Centinaia di… - Bianca34874951 : RT @repubblica: Maurizio Costanzo, oggi i funerali nella Chiesa degli Artisti: l'ultimo saluto al maestro che ha alzato il sipario agli ita… - TeleVisionaro : RT @Raiofficialnews: Oggi i funerali solenni di #MaurizioCostanzo nella Chiesa degli Artisti di Roma. Ora in diretta su @RaiUno a @altrogio… -