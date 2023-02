Roma, due studenti Erasmus picchiati in discoteca: in manette i bodyguard del locale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma – I Carabinieri della Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur hanno arrestato tre cittadini Romani, di 22, 23 e 25 anni, in esecuzione di un’ordinanza che dispone per loro la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, perché gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali gravi aggravate in concorso. Le indagini dei carabinieri successive alla denuncia da parte di due giovani, che raccontavano di aver subito un’aggressione e della conseguente rapina del telefono cellulare, avvenute la notte del 22 Aprile 2022 presso una nota discoteca in zona Ostiense, dove i tre indagati svolgevano mansione di addetti alla sicurezza. In ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023)– I Carabinieri della Nucleo Operativo della Compagnia diEur hanno arrestato tre cittadinini, di 22, 23 e 25 anni, in esecuzione di un’ordinanza che dispone per loro la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta dellaProcura della Repubblica, perché gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali gravi aggravate in concorso. Le indagini dei carabinieri successive alla denuncia da parte di due giovani, che raccontavano di aver subito un’aggressione e della conseguente rapina del telefono cellulare, avvenute la notte del 22 Aprile 2022 presso una notain zona Ostiense, dove i tre indagati svolgevano mansione di addetti alla sicurezza. In ...

