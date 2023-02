Roma, Casamonica mangia a sbafo, beve e non paga: ”Non sai chi sono, ti brucio il locale”. Negozianti nel terrore (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma. Alla Romanina i commercianti e i ristoratori, soprattutto, non se la passano bene. Tra gli esercenti, infatti, si respira un’aria di sopraffazione, minacce e insofferenza. Un soggetto che afferma di appartenere al clan Casamonica sfrutta il suo nome per incutere timore ai commercianti e prelevare cibo e bevande senza remore, senza pagare un solo centesimo. ”Dammi i soldi o ti incendio il locale”: un anno di minacce ed estorsioni per un titolare di Roma Terrorizzati i Negozianti della Romanina Per molti commercianti della zona, sta diventando un vero e proprio problema: pare che un Casamonica, il quale ha la sua casa base proprio in zona, abbia deciso di abusare del suo nome e della loro pazienza, consumando continuamente pasti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023). Allanina i commercianti e i ristoratori, soprattutto, non se la passano bene. Tra gli esercenti, infatti, si respira un’aria di sopraffazione, minacce e insofferenza. Un soggetto che afferma di appartenere al clansfrutta il suo nome per incutere timore ai commercianti e prelevare cibo e bevande senza remore, senzare un solo centesimo. ”Dammi i soldi o ti incendio il”: un anno di minacce ed estorsioni per un titolare diTerrorizzati idellanina Per molti commercianti della zona, sta diventando un vero e proprio problema: pare che un, il quale ha la sua casa base proprio in zona, abbia deciso di abusare del suo nome e della loro pazienza, consumando continuamente pasti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, Casamonica mangia a sbafo, beve e non paga: ”Non sai chi sono, ti brucio il locale”. Negozianti nel terrore - MisantropoDiss1 : Casamonica mangia e beve gratis nei bar e ristoranti: «Non sai chi sono io, ti distruggo il locale». Negozianti ter… - ilmessaggeroit : Tamara Pisnoli e le relazioni pericolose a #Roma: per i pm chiese aiuto ai #Casamonica - marinellazetti : Ci vuole coraggio per mettersi contro i Casamonica. #roma #casamonica - paolo_r_2012 : Camilla Marianera, dalla fiaccolata per la legalità (e contro i Casamonica) all'arresto per corruzione -