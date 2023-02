Roma, addetti alla sicurezza massacrano di botte ragazzi Erasmus in discoteca: rubati anche i loro smartphone (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma. Erano addetti alla sicurezza, ma tutto hanno fatto tranne che garantirla, soprattutto nei confronti due ragazzi, che sono stati violentemente aggrediti e derubati dei loro averi. Il fatto è accaduto in una discoteca in zona Ostiense. massacrano di botte un 17enne e fuggono: identificati grazie a Facebook Violenta aggressione in una discoteca ad Ostiense Nei guai, ora, sono tre ragazzi Romani, di 22, 23 e 25 anni, sui quali pendono accuse di reato non proprio leggere: sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata e lesioni personali gravi aggravate in concorso. Per questo i Carabinieri della Nucleo Operativo della Compagnia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023). Erano, ma tutto hanno fatto tranne che garantirla, soprattutto nei confronti due, che sono stati violentemente aggrediti e dedeiaveri. Il fatto è accaduto in unain zona Ostiense.diun 17enne e fuggono: identificati grazie a Facebook Violenta aggressione in unaad Ostiense Nei guai, ora, sono treni, di 22, 23 e 25 anni, sui quali pendono accuse di reato non proprio leggere: sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata e lesioni personali gravi aggravate in concorso. Per questo i Carabinieri della Nucleo Operativo della Compagnia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, addetti alla sicurezza massacrano di botte ragazzi Erasmus in discoteca: rubati anche i loro smartphone - AGR_web : Roma, due studenti stranieri aggrediti e rapinati in discoteca, ai domiciliari tre addetti alla sicurezza ...… - SMItechnologies : Conferenza internazionale tra aziende ed esperti sulla crescita del sistema di sicurezza del Paese. Obiettivo: inte… - Vinodabere_it : RT @Vinodabere_it: Roma Whisky Festival – XI Edizione: qualche consiglio pratico per i NON addetti ai lavori #whisky #romawhiskyfestival… - Roma : ?? Padel Italy X-Perience Roma 2023: dal 10 al 12/03 alla @FieraRoma la prima kermesse in Italia interamente dedicat… -