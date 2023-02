Roma, 300mila euro per la riqualificazione della Fontana monumentale di Labaro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Approvata la riqualificazione (300mila euro) della Fontana monumentale di Labaro nel Municipio XV. L'assessora Segnalini: 'Trasformiamo un simbolo incuria in immagine di bellezza e rispetto'. Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Approvata ladinel Municipio XV. L'assessora Segnalini: 'Trasformiamo un simbolo incuria in immagine di bellezza e rispetto'.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZenatiDavide : Primarie Pd, lo spoglio in diretta: verso il milione e 300mila votanti, Schlein sopra il 60% a Roma, Milano e in Ve… - liviofiorillo : RT @LaStampa: Primarie Pd, lo spoglio in diretta: verso il milione e 300mila votanti, Schlein sopra il 60% a Roma, Milano e in Veneto. “Par… - LaStampa : Primarie Pd, lo spoglio in diretta: verso il milione e 300mila votanti, Schlein sopra il 60% a Roma, Milano e in Ve… - artedipulire : Diretta Primarie, in corso lo scrutinio. Schlein avanti, sopra il 60% a Roma e Milano. Il Pd: 'Partita aperta'. Ver… - digennaro_di : @SalvOasi Duna 60 bianca targata Roma S finale comprata nuova nel 1988 rottamata nel 2mila con più di 300mila km al… -