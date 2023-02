Rolex usati e non solo: come sembrare ricchissimi grazie ai trucchi di chi sa vivere alla grande (Di lunedì 27 febbraio 2023) sembrare ricchi è più facile di quanto sembri, bastano pochi accorgimenti e tutti quelli che vi vedranno, crederanno di trovarsi davanti ad un milionario. Chi ricco lo è davvero, non deve sforzarsi di sembrarlo. Una macchina costosa ultimo modello, un Rolex nuovo di zecca al polso e vestiti su misura delle migliori firme della moda internazionale. Ma chi, ahimè, non lo è, può mettere in pratica alcuni trucchi e accorgimenti per ingannare l’occhio di chi guarda e sembrare un milionario, pur con uno stipendio del tutto normale. Non si tratta solo di comprare orologi usati, ma di altri piccoli e apparentemente impercettibili segreti per sembrare ricchi sfondati. come sembrare ricchi con poche semplici mosse – Grantennistoscana.itMagari ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 27 febbraio 2023)ricchi è più facile di quanto sembri, bastano pochi accorgimenti e tutti quelli che vi vedranno, crederanno di trovarsi davanti ad un milionario. Chi ricco lo è davvero, non deve sforzarsi di sembrarlo. Una macchina costosa ultimo modello, unnuovo di zecca al polso e vestiti su misura delle migliori firme della moda internazionale. Ma chi, ahimè, non lo è, può mettere in pratica alcunie accorgimenti per ingannare l’occhio di chi guarda eun milionario, pur con uno stipendio del tutto normale. Non si trattadi comprare orologi, ma di altri piccoli e apparentemente impercettibili segreti perricchi sfondati.ricchi con poche semplici mosse – Grantennistoscana.itMagari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Acquisto in contanti di Rolex usati - Ilmiodiabete : Watchfinder & Co, la piattaforma online di vendita di orologi usati controllata dal conglomerato di lusso Richemont… - pietro30199674 : RT @AngelinoZamune3: Siate intelligenti!Non siate degli insulsi sprovveduti!Vi hanno usati per molti anni,vi hanno completamente ignorati x… - EmyRoyaleagle : RT @AngelinoZamune3: Siate intelligenti!Non siate degli insulsi sprovveduti!Vi hanno usati per molti anni,vi hanno completamente ignorati x… - edoludo : RT @AngelinoZamune3: Siate intelligenti!Non siate degli insulsi sprovveduti!Vi hanno usati per molti anni,vi hanno completamente ignorati x… -