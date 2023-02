Ritorno a sorpresa di Zeman: nelle prossime ore firma con il nuovo club (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una delle storie sportive più celebri in Italia è quella che vede protagonisti il Pescara e Zeman, l’allenatore boemo noto per le sue esperienze con il Foggia e la Roma. Il tecnico ha legato il suo nome a quello del Pescara in altre due occasioni. La sua seconda avventura in particolare ha permesso a dei giocatori allora sconosciuti di esplodere e di fare il grande salto in palcoscenici di prestigio: parliamo del trio delle meraviglie composto da Lorenzo Insigne, Marco Verratti e Ciro Immobile. Esordio per Zeman contro la Juve Stabia Zeman Pescara PanchinaL’agenzia ANSA ha riportato la notizia che oggi sarà il giorno della nuova unione tra Zeman e Pescara, con l’allenatore 75enne che in mattinata incontrerà i dirigenti per firmare il nuovo contratto. Nel pomeriggio il tecnico dirigerà il primo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una delle storie sportive più celebri in Italia è quella che vede protagonisti il Pescara e, l’allenatore boemo noto per le sue esperienze con il Foggia e la Roma. Il tecnico ha legato il suo nome a quello del Pescara in altre due occasioni. La sua seconda avventura in particolare ha permesso a dei giocatori allora sconosciuti di esplodere e di fare il grande salto in palcoscenici di prestigio: parliamo del trio delle meraviglie composto da Lorenzo Insigne, Marco Verratti e Ciro Immobile. Esordio percontro la Juve StabiaPescara PanchinaL’agenzia ANSA ha riportato la notizia che oggi sarà il giorno della nuova unione trae Pescara, con l’allenatore 75enne che in mattinata incontrerà i dirigenti perre il nuovo contratto. Nel pomeriggio il tecnico dirigerà il primo ...

