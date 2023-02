RISULTATI: PROGRESS Chapter 150: When The Man Comes Around 26.02.2023 (Di lunedì 27 febbraio 2023) I RISULTATI dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Londra: PROGRESS Chapter 150: When The Man Comes AroundDomenica 26 Febbraio – Londra (UK) Nick Wayne batte Callum Newman Axel Tischer batte Mike Bird Dan Moloney batte Warren Banks Nina Samuels batte Alexxis Falcon per Squalifica PROGRESS Atlas Title MatchRicky Knight Jr. batte Big Damo (c) e diventa Nuovo Campione!!! Skye Smitson batte Raven Creed Lio Rush batte Man Like DeReiss Millie McKenzie batte Lizzy Evo Non Title No Disqualification MatchTom Dawkins batte Spike Trivet PROGRESS World Champion Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 febbraio 2023) Idello Show andato in scena la scorsa Domenica a Londra:150:The ManDomenica 26 Febbraio – Londra (UK) Nick Wayne batte Callum Newman Axel Tischer batte Mike Bird Dan Moloney batte Warren Banks Nina Samuels batte Alexxis Falcon per SqualificaAtlas Title MatchRicky Knight Jr. batte Big Damo (c) e diventa Nuovo Campione!!! Skye Smitson batte Raven Creed Lio Rush batte Man Like DeReiss Millie McKenzie batte Lizzy Evo Non Title No Disqualification MatchTom Dawkins batte Spike TrivetWorld Champion

