Risultati Primarie Pd | scrutinio Diretta | Schlein avanti di 5 punti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (44.606 voti) Schlein 59,4% (26.466 voti) Bonaccini 40,6% (18.056 vot… - raffaellapaita : Se i risultati delle primarie PD saranno confermati, l’esigenza nel Paese di una casa riformista più larga, più so… - cioccograno : Dal feticismo ai risultati delle primarie vi prego #ctcf - infoitinterno : Risultati primarie Pd: Schlein al 53% Bonaccini al 46% con l'80% dei voti scrutinati - sasberna : RT @Agenzia_Italia: ??Superato il milione di voti. Schlein al 53,8%, Bonaccini fermo al 46,2% -

Dario Nardella ha parlato di 'una partita aperta' e di una lunga attesa per conoscere il nome del vincitore delle. La sensazione è che per Bonaccini i primi dati siano stati inferiori alle ...In attesa di conoscere idelledel Pd, la Casa del popolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, si sta lentamente riempiendo di politici locali. Presenti consiglieri regionali e ...

Pd primarie: "Schlein avanti in 14 regioni" la Repubblica

I risultati delle Primarie del Pd, in diretta | Schlein «avanti in 14 regioni»: i dati parziali a Milano,... Corriere della Sera

Risultati primarie Pd: Elly Schlein al 53%. Bonaccini ammette la sconfitta Sky Tg24

Bonaccini riconosce vittoria Schlein: lei segretaria - Bonaccini: ho sentito Elly, le faccio grande applauso - Bonaccini: ho sentito Elly, le faccio grande applauso RaiNews

Primarie Pd 2023, vince Elly Schlein Adnkronos

Seggi aperti sino alle 20 in circa 250 "gazebo" per le primarie per la scelta dei leader nazionale e regionale del Partito democratico. (ANSA)