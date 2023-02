Risultati Primarie Pd | scrutinio Diretta | ha vinto Elly Schlein

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (44.606 voti) Schlein 59,4% (26.466 voti) Bonaccini 40,6% (18.056 vot… - raffaellapaita : Se i risultati delle primarie PD saranno confermati, l’esigenza nel Paese di una casa riformista più larga, più so… - Regina27676348 : RT @VittorioXlater: Renzi preoccupatissimo dai primi risultati delle primarie PD. - Regina27676348 : RT @raffaellapaita: Se i risultati delle primarie PD saranno confermati, l’esigenza nel Paese di una casa riformista più larga, più solida… - fabbri333 : Risultati Primarie Pd, Elly Schlein vince su Bonaccini ed è la nuova segretaria dem. Bonaccini eletto dai tesserat… -

Dario Nardella ha parlato di 'una partita aperta' e di una lunga attesa per conoscere il nome del vincitore delle. La sensazione è che per Bonaccini i primi dati siano stati inferiori alle ...I primi dati delleper la guida del Pd indicano un testa a testa fra il presidente dell'Emilia Romagna ed Elly ... Ila indicano prima in Liguria e in Sicilia. E in Toscana, dove fa ...

Pd, primarie 2023: Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. Bonaccini le concede la vittoria la Repubblica

I risultati delle Primarie del Pd, in diretta | Schlein «avanti in 14 regioni»: i dati parziali a Milano,... Corriere della Sera

Stefano Bonaccini riconosce la vittoria di Elly Schlein: lei è la nuova segretaria del Pd - Bonaccini: da domani tutti a dare una mano per rilancio Pd - Bonaccini: da domani tutti a dare una mano per rilancio Pd RaiNews

Primarie Pd 2023, vince Elly Schlein Adnkronos

Pd al bivio. La nostra maratona in diretta per seguire i risultati delle primarie Il Manifesto

Seggi aperti sino alle 20 in circa 250 "gazebo" per le primarie per la scelta dei leader nazionale e regionale del Partito democratico. (ANSA) ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...