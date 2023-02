Riscritti anche i romanzi su James Bond, così spariscono le parole «che oggi sono considerate offensive» (Di lunedì 27 febbraio 2023) anche per James Bond è arrivata l’ora di una ripulita. I romanzi di Ian Fleming saranno ristampati dopo una revisione concordata con i detentori dei diritti perché contengano meno espressioni considerate oggi razziste. Dopo la riscrittura di Roald Dahl con l’eliminazione di potenziali offese su fisico e genere, per 007 si tratta di un addio a termini come “negro”, per esempio, e di descrizioni relative a vari personaggi di origine africana. Come riporta il Telegraph, però, la riscrittura non ha coinvolto personaggi come Oddjob, lo scagnozzo di origini sudcoreane in Missione Goldfinger. All’inizio di ogni volume che arriverà in libreria verso aprile, con i 70 anni di Casino Royale, sarà prevista una dichiarazione di non responsabilità: «Questo libro è stato scritto in un’epoca in cui ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023)perè arrivata l’ora di una ripulita. Idi Ian Fleming saranno ristampati dopo una revisione concordata con i detentori dei diritti perché contengano meno espressionirazziste. Dopo la riscrittura di Roald Dahl con l’eliminazione di potenziali offese su fisico e genere, per 007 si tratta di un addio a termini come “negro”, per esempio, e di descrizioni relative a vari personaggi di origine africana. Come riporta il Telegraph, però, la riscrittura non ha coinvolto personaggi come Oddjob, lo scagnozzo di origini sudcoreane in Missione Goldfinger. All’inizio di ogni volume che arriverà in libreria verso aprile, con i 70 anni di Casino Royale, sarà prevista una dichiarazione di non responsabilità: «Questo libro è stato scritto in un’epoca in cui ...

