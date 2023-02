Riparte The Ocean Race: un gruppo di balene ostacola lo start (Di lunedì 27 febbraio 2023) Partita da Città del Capo la tappa più lunga nella storia di The Ocean Race, il giro del mondo in equipaggio. Un totale di 12.700 miglia in direzione Itajaì in Brasile, per una vera e propria maratona che rende unica questa edizione della regata. Un inizio col botto per The Ocean Race in Sudafrica, con l’avvistamento di tre balene nel campo di gara e che hanno costretto il comitato a modificarne i confini. A questo punto, la regata è iniziata con due giri e mezzo su un percorso inshore per dare alla folla accorsa sulla costa di Città del Capo l’opportunità di ammirare queste barche foiling prima del grande blu dell’Oceano Meridionale. The Ocean Race e le balene: partenza con poco vento Poiché la linea di partenza risultava ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 27 febbraio 2023) Partita da Città del Capo la tappa più lunga nella storia di The, il giro del mondo in equipaggio. Un totale di 12.700 miglia in direzione Itajaì in Brasile, per una vera e propria maratona che rende unica questa edizione della regata. Un inizio col botto per Thein Sudafrica, con l’avvistamento di trenel campo di gara e che hanno costretto il comitato a modificarne i confini. A questo punto, la regata è iniziata con due giri e mezzo su un percorso inshore per dare alla folla accorsa sulla costa di Città del Capo l’opportunità di ammirare queste barche foiling prima del grande blu dell’o Meridionale. Thee le: partenza con poco vento Poiché la linea di partenza risultava ...

