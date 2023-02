Riforma Pensioni 2023 | cosa aspettarsi dal tavolo Governo-Sindacati del 28 febbraio?

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ladelè attualmente in una fase cruciale e si prevede un importantetrail 28. Questo sarà il terzo incontro tra il Ministero del Lavoro, quello dell’Economia e delle Finanze e iallo scopo di definire la legge strutturale sulleche entrerà in vigore nel 2024.incontroper quota 41 ma non solo Il primo incontro si è tenuto il 19 gennaio, seguito dall’incontro successivo dell’8. A un ritmo di circa venti giorni, i vertici delstanno lavorando per definire la...

E senza dover necessariamente passare da unadelle, al momento ipotetica e comunque difficile da varare. 'Sono un vostro assiduo lettore. Mi chiamo Lucio e vi chiedo di fare luce sul ...La, per Pasquale Tridico dovrebbe tenere conto di diversi aspetti della vita lavorativa di ognuno. Periodo molto caldo in temaprevidenziale. I sindacati premono per avere delle ...

Andare in pensione a 62 anni adesso è nel 2024 possibili alternative alla quota 103 o alle pensioni ordinarie.StampaL’Inps ha aperto le domande per andare in pensione con Quota 103. Possono presentare richiesta i lavoratori nati fino al 1960, che lavorano almeno dal 1981, e che hanno quindi raggiunto almeno i ...