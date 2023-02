Riforma Cartabia: divorzi e separazioni. Cosa cambia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dal primo marzo 2023 entra in vigore la Riforma Cartabia che andrà a cambiare le modalità di gestione delle sentenze e delle procedure legate a separazioni e divorzi. Quali sono le principali novità? Vediamole nel dettaglio. Tribunale unico della famiglia Attraverso un Tribunale unificato, un solo giudice e un unico rito sarà concesso più ascolto ai figli minori e sarà approntato un “piano genitoriale” su scuola e attività ludico-ricreative per decidere su affidi o diritto di visita dei genitori. Previsto inoltre un pm che può fare più indagini per inoltrare meno ricorsi successivamente sulla perdita della potestà genitoriale o sulla condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Tribunale unico della famiglia. Entro il 2024 nasceranno i Tribunali per minorenni e famiglie, strutture sia ... Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dal primo marzo 2023 entra in vigore lache andrà are le modalità di gestione delle sentenze e delle procedure legate a. Quali sono le principali novità? Vediamole nel dettaglio. Tribunale unico della famiglia Attraverso un Tribunale unificato, un solo giudice e un unico rito sarà concesso più ascolto ai figli minori e sarà approntato un “piano genitoriale” su scuola e attività ludico-ricreative per decidere su affidi o diritto di visita dei genitori. Previsto inoltre un pm che può fare più indagini per inoltrare meno ricorsi successivamente sulla perdita della potestà genitoriale o sulla condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Tribunale unico della famiglia. Entro il 2024 nasceranno i Tribunali per minorenni e famiglie, strutture sia ...

