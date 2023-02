Ricordi quanto costava il gas prima della guerra tra Russia e Ucraina? Il confronto spaventoso (Di lunedì 27 febbraio 2023) Qual era il prezzo del gas prima che scoppiasse il conflitto tra Russia e Ucraina? Ecco alcune ragioni dietro agli aumenti. Il gas ha ancora un prezzo elevato, che corrisponde al quadruplo in confronto a un anno fa. Tuttavia, c’è da notare che un anno fa, ossia il 23 febbraio 2022, prima che la Russia invadesse l’Ucraina, il prezzo era a 87,5 €/MWh e il 7 marzo era addirittura attivato a costare 345 euro. Gas-GranTennisToscana.itÈ trascorso un anno dal conflitto e, secondo Pierre Andurand, uno dei businessman più autorevoli nel settore energetico, la Russia avrebbe perso il conflitto riguardo l’energia. Intervistato dal Financial Times, Andurand ha spiegato che a suo dire, il peggio sarebbe ormai alle spalle per l’Europa in merito alle tariffe del ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 27 febbraio 2023) Qual era il prezzo del gasche scoppiasse il conflitto tra? Ecco alcune ragioni dietro agli aumenti. Il gas ha ancora un prezzo elevato, che corrisponde al quadruplo ina un anno fa. Tuttavia, c’è da notare che un anno fa, ossia il 23 febbraio 2022,che lainvadesse l’, il prezzo era a 87,5 €/MWh e il 7 marzo era addirittura attivato a costare 345 euro. Gas-GranTennisToscana.itÈ trascorso un anno dal conflitto e, secondo Pierre Andurand, uno dei businessman più autorevoli nel settore energetico, laavrebbe perso il conflitto riguardo l’energia. Intervistato dal Financial Times, Andurand ha spiegato che a suo dire, il peggio sarebbe ormai alle spalle per l’Europa in merito alle tariffe del ...

