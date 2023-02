Ric Flair impegnatissimo “extra ring”: Sarà il volto di una “epocale” svolta in ambito medico (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ric Flair è una delle leggende viventi del wrestling. Negli ultimi periodi pero’ si stanno espandeno le sue conoscenze anche in ambito extra ring. Insieme a Mike Tyson è promotore di una sua personale linea di cannabis, legale negli Stati Uniti. Stando al buon Nature Boy, l’utilizzo di marijuana puo’ essere importante per curare un fastidioso problema che attanaglia sempre piu’ uomini, la disfunzione erettile. Di cosa si tratta Casa farmaceutica produttrice di Viagra, stai sull’attenti. Ric è in giro per gli States per avanzare le sue tesi in ambito medico, ed il prossimo appuntamento è previsto in Florida, dove lui Sarà lo “sponsor ufficiale”. A detta sua: “C’è molto da sapere sulla cannabis. Sapete chi Sarà il volto della ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ricè una delle leggende viventi del wrestling. Negli ultimi periodi pero’ si stanno espandeno le sue conoscenze anche in. Insieme a Mike Tyson è promotore di una sua personale linea di cannabis, legale negli Stati Uniti. Stando al buon Nature Boy, l’utilizzo di marijuana puo’ essere importante per curare un fastidioso problema che attanaglia sempre piu’ uomini, la disfunzione erettile. Di cosa si tratta Casa farmaceutica produttrice di Viagra, stai sull’attenti. Ric è in giro per gli States per avanzare le sue tesi in, ed il prossimo appuntamento è previsto in Florida, dove luilo “sponsor ufficiale”. A detta sua: “C’è molto da sapere sulla cannabis. Sapete chiildella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Ric Flair impegnatissimo 'extra ring': Sarà il volto di una 'epocale' svolta in ambito medico… - cmsapphic : @fougrandorder soyeon, ric flair im screamingghgdhgdh - Zona_Wrestling : Ric Flair: 'Spero che l'Elite possa presto arrivare in WWE' - Godzdomo : 6 Apparizioni quindi per il Goat, quasi tutti avversari importanti nonostante nessun Main Event. Si può fare bene a… - Godzdomo : #Wrestlemania 8 Ric Flair Vs Randy Savage: ?????????? Il Nature Boy giovane vuol dire solo spettacolo, Storytelling… -