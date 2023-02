Rian Johnson | Orribile rimuovere i film originali dalle piattaforme streaming

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il regista ha parlato della pratica diprodotti dagli stessi streamer dai loro cataloghi. Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter,ha condannato la pratica dii contenutiprodottistessedal proprio catalogo semplicemente per non pagare più i diritti di autore. "È", ha detto. "Il fatto che stia diventando una pratica comune è terribile e aumenta l'orrore. Nella storia del settore, c'è stata una costante evoluzione di cose orribili".ha comunque consigliato agli autori di concentrarsi sul proprio lavoro ed evitare di pensare a elementi del business che non dipendono dal loro controllo: "Tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #RianJohnson contro le piattaforme di streaming che rimuovono i propri contenuti: 'È atroce' - badtasteit : #GlassOnion: il produttore Ram Bergman parla di quando ha scoperto il valore di Rian Johnson - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Tratta da 'Cena con delitto' film del 2019 di Rian Johnson, ecco la ricetta della salsiccia con fagioli. - fabietto68 : RT @sevenblog_it: Tratta da 'Cena con delitto' film del 2019 di Rian Johnson, ecco la ricetta della salsiccia con fagioli. - sevenblog_it : Tratta da 'Cena con delitto' film del 2019 di Rian Johnson, ecco la ricetta della salsiccia con fagioli. -

Quello tra Ram Bergman eè un connubio artistico che dura da anni: oltre a Glass Onion e Knives Out - Cena con delitto , i due hanno infatti collaborato a film come Looper e Star Wars: Gli ultimi Jedi , ma prima ...Nel film di, vediamo Duke (Dave Bautista) collassare a terra dopo essere stato avvelenato, ma sul set è stata la controfigura dell'attore a cadere. Il tavolo su cui è caduto è stato ...

Rian Johnson contro le piattaforme di streaming che rimuovono i ... BadTaste.it Cinema

Glass Onion: il produttore Ram Bergman parla di quando ha ... BadTaste.it Cinema

Rian Johnson: "Orribile rimuovere i film originali dalle piattaforme ... Movieplayer

Poker Face - Il bel giocattolo di Rian Johnson e Natasha Lyonne Serialminds.com

Rian Johnson e i Daniel sulle regole del cinema che amano seguire e infrangere Vanity Fair Italia

Il regista di Knives Out: Glass Onion è sembrato tutt'altro che entusiasta del modo in cui Netflix e soci gestiscono i propri prodotti ...Rian Johnson rivela qual è stata la scena più difficile da scrivere di Glass Onion - Knives Out e la battuta non prevista originariamente ...