Reja: "Questo Napoli è la squadra migliore nella storia del calcio italiano'' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Edy Reja, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Queste le sue parole: "Questo Napoli è davvero un qualcosa di esagerato, nel senso che non si era mai visto qualcosa del genere in serie A con una squadra prima in classifica con Questo distacco sulla seconda: è la migliore squadra della storia del calcio italiano. Nessuna è mai arrivata a questi livelli di gioco. Avevo capito subito che De Laurentiis avrebbe fatto grandi cose: erano queste le sue intenzioni e ci è riuscito. Champions? Può arrivare nelle semifinali e poi si vedrà, dipenderà anche dai sorteggi tenendo presente la forza di Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco ma il Napoli potrà ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Edy, ex allenatore del, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Queste le sue parole: "è davvero un qualcosa di esagerato, nel senso che non si era mai visto qualcosa del genere in serie A con unaprima in classifica condistacco sulla seconda: è ladelladel. Nessuna è mai arrivata a questi livelli di gioco. Avevo capito subito che De Laurentiis avrebbe fatto grandi cose: erano queste le sue intenzioni e ci è riuscito. Champions? Può arrivare nelle semifinali e poi si vedrà, dipenderà anche dai sorteggi tenendo presente la forza di Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco ma ilpotrà ...

