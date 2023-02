Reichart sulla Superlega | «Non puoi dare suggerimenti senza che la UEFA minacci sanzioni…»

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Bernd, CEO della A22, è tornato a parlare della. Ecco le sue dichiarazioni a Kicker dove stuzzica laBernd, CEO della A22, è tornato a parlare della. Ecco le sue dichiarazioni a Kicker.– «Molti nel calcio affermano che le innovazioni non sono possibili all’interno dell’ECA e dellaa causa della posizione di monopolio. Il conflitto di interessi, l’accumulo di ruoli che lasvolge inibisce lo sviluppo. Nonche lasanzioni. I club non sono liberi di organizzarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"C'è un messaggio chiave che mandiamo a tutti: non ci saranno più membri permanenti, vogliamo puntare meritocrazia", ha spiegato Bernd, amministratore delegato di A22, la società che ...

La guerra per la Superlega è ricominciata, di base in realtà non era mai finita. Bernd Reichart, CEO dell'A22 Sports ha messo le carte sul tavolo, elencato 10 punti con i quali dare via ad un nuovo ...