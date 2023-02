Reggio Calabria, morto scrutatore Daniele Nocera durante lo spoglio delle primarie del Pd (Di lunedì 27 febbraio 2023) La notizia è partita dal Pd di Reggio Calabria, quando ancora non era certa la vittoria di Elly Schlein nelle primarie. Poco dopo la chiusura dei seggi, durante lo spoglio, Daniele Nucera, scrutatore nel comune di Condofuri, è morto a causa di un malore. “Le primarie odierne sono state una grande prova di democrazia, purtroppo funestata dalla tragedia che colpisce l’intera comunità democratica. Alla famiglia di Daniele Nucera giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il Partito democratico reggino e calabrese”. È quanto si legge in una nota scritta dai vertici cittadini e provinciali del Pd. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 febbraio 2023) La notizia è partita dal Pd di, quando ancora non era certa la vittoria di Elly Schlein nelle. Poco dopo la chiusura dei seggi,loNucera,nel comune di Condofuri, èa causa di un malore. “Leodierne sono state una grande prova di democrazia, purtroppo funestata dalla tragedia che colpisce l’intera comunità democratica. Alla famiglia diNucera giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il Partito democratico reggino e calabrese”. È quanto si legge in una nota scritta dai vertici cittadini e provinciali del Pd.

