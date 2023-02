Reddito: Inps, a gennaio coinvolte 1,16 milioni di famiglie (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel mese di gennaio 2023, i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza sono stati 1,16 milioni in totale (1,04 milioni Reddito e 121mila pensioni), con 2,47 milioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel mese di2023, i nuclei beneficiari didi cittadinanza e pensione di cittadinanza sono stati 1,16in totale (1,04e 121mila pensioni), con 2,47di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Reddito: Inps, a gennaio coinvolte 1,16 milioni di famiglie: Compresi i nuclei che beneficiano della pensione di ci… - TuttoQuaNews : RT @lentepubblica: #Naspi: #reddito presunto va aggiornato anche se pari a zero #INPS #disoccupazione - wam_the : Naspi non pagata a febbraio, l’INPS spiega cosa verificare - INPS_it : È possibile presentare l'#ISEE2023 per confermare il diritto alle prestazioni a sostegno del reddito come… - salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: Comunicazione del #reddito annuo presunto per il 2023 ai fini della erogazione della prestazione #NASpI già in corso di fruizi… -