Reddito e Pensione di Cittadinanza per 2 | 5 mln di italiani a gennaio Importo medio mensile | 563 euro

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel mese di2023, i nuclei beneficiari didi(RdC) edi(PdC) sono stati 1,16 milioni in totale (1,04 milioni RdC e 121mila PdC), con 2,47 milioni di persone coinvolte (2,33 milioni per il RdC e 137mila per la PdC) e unerogato a livello nazionale di 563(592per il RdC e 309per la PdC). L’varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 458per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 810per le famiglie con sei o più componenti. E’ quanto emerge dai dati ...