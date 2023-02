REACT-EU e fondi europei | il rischio di definanziamento delle risorse

Leggi su leurispes

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il pacchetto-EU A seguito dello scoppio della pandemia, con il regolamento (UE) 2020/2221, è stato varato il pacchetto-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), ricompreso nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU. Si tratta di un’integrazione di quasi 51 miliardi di euro a favore dei programmi della politica di coesione di tutti gli Stati Membri rispetto alla precedente programmazione 2014-2020. Il pacchetto ha visto per il nostro Paese un aumentoa partire già dal 2021: non da ultimo, la recente assegnazione, annunciata alla fine di novembre 2022, di ulteriori 1,5 miliardi di euro, con l’obiettivo di aumentare le assunzioni di giovani e donne, migliorare le competenze dei lavoratori epersone in cerca di lavoro e sostenere la ripresa ...