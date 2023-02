Re Giorgio ha colpito ancora! (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’insostenibile leggerezza dell’essere di una donna può naturalmente misurarsi davanti a uno specchio. Con una cipria alla mano. «Il momento del maquillage è intimo, personale. Così come è intimo e raccolto anche il sentimento che pervade questa collezione, e non solo perché Giorgio Armani sceglie nuovamente di accogliere gli ospiti nel piccolo teatro di via Borgonuovo 21». Si legge così nelle note stampa della sfilata Giorgio Armani autunno inverno 2023 2024. E in effetti così è: una dichiarazione d’amore che, partendo dalla Cipria – titolo della sfilata -, arriva alla leggerezza, all’impalpabilità delle sensazioni, a una femminilità morbida e luminosa. E all’importanza che un abito può fare nell’espressione del linguaggio del corpo femminile. Un look della sfilata Giorgio Armani Autunno Inverno 2023 2024. La sfilata ... Leggi su amica (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’insostenibile leggerezza dell’essere di una donna può naturalmente misurarsi davanti a uno specchio. Con una cipria alla mano. «Il momento del maquillage è intimo, personale. Così come è intimo e raccolto anche il sentimento che pervade questa collezione, e non solo perchéArmani sceglie nuovamente di accogliere gli ospiti nel piccolo teatro di via Borgonuovo 21». Si legge così nelle note stampa della sfilataArmani autunno inverno 2023 2024. E in effetti così è: una dichiarazione d’amore che, partendo dalla Cipria – titolo della sfilata -, arriva alla leggerezza, all’impalpabilità delle sensazioni, a una femminilità morbida e luminosa. E all’importanza che un abito può fare nell’espressione del linguaggio del corpo femminile. Un look della sfilataArmani Autunno Inverno 2023 2024. La sfilata ...

