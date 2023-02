Ranking Wta aggiornato a lunedì 27 febbraio: nessun movimento nella top-10, Giorgi rientra nelle prime 50 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Ranking WTA aggiornato a lunedì 27 febbraio 2023. Nonostante si assegnassero tanti punti nel ricco 1000 di Dubai e la quasi totalità delle top players fosse in tabellone, non ci sono movimenti nella top-10, con Swiatek sempre saldamente leader davanti a Sabalenka, Pegula e Jabeur. Fuori dalle prime 10 il balzo importante lo fa certamente Barbora Krejcikova, che guadagna 14 posizioni e risale dalla n°30 alla n°16. Gran salto in avanti anche per la nostra Camila Giorgi, che dopo il trionfo a Merida rientra nelle prime 50 e torna ad essere la n°2 d’Italia. Ora sono tre le nostre giocatrici nella top-50. Di seguito la situazione aggiornata del Ranking WTA nel ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) IlWTA272023. Nonostante si assegnassero tanti punti nel ricco 1000 di Dubai e la quasi totalità delle top players fosse in tabellone, non ci sono movimentitop-10, con Swiatek sempre saldamente leader davanti a Sabalenka, Pegula e Jabeur. Fuori dalle10 il balzo importante lo fa certamente Barbora Krejcikova, che guadagna 14 posizioni e risale dalla n°30 alla n°16. Gran salto in avanti anche per la nostra Camila, che dopo il trionfo a Merida50 e torna ad essere la n°2 d’Italia. Ora sono tre le nostre giocatricitop-50. Di seguito la situazione aggiornata delWTA nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Tennis | Il ranking #WTA aggiornato: nessun movimento nella top-10, Camila #Giorgi rientra nelle prime 50 - CriSogna29 : RT @Eurosport_IT: CAMILA: CE L’HAI FATTA ???? In Messico l’azzurra ha battuto la svedese Rebecca Peterson per 7-6 (3), 1-6, 6-2: una partita… - Luca80093108 : RT @Eurosport_IT: CAMILA: CE L’HAI FATTA ???? In Messico l’azzurra ha battuto la svedese Rebecca Peterson per 7-6 (3), 1-6, 6-2: una partita… - GABRIELEPIANES2 : RT @Eurosport_IT: CAMILA: CE L’HAI FATTA ???? In Messico l’azzurra ha battuto la svedese Rebecca Peterson per 7-6 (3), 1-6, 6-2: una partita… - 9everever9 : RT @Eurosport_IT: CAMILA: CE L’HAI FATTA ???? In Messico l’azzurra ha battuto la svedese Rebecca Peterson per 7-6 (3), 1-6, 6-2: una partita… -