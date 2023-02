(Di lunedì 27 febbraio 2023) Al termine della settimana dedicata ai tornei WTA 1000 di Dubai e WTA 250 di Merida, è stato rilasciato nella notte italiana di oggi, lunedì 27, il nuovo, che vede quale dominatrice incontrastata sempre la polacca Iga, nonostante la sconfitta in finale negli Emirati Arabi Uniti per mano di Barbora Krejcikova, ora 16ma. In casa Italia la migliore resta Martina Trevisan, stabile al 25° posto.WTA Lunedì 271 Iga10585 2 Aryna Sabalenka 6100 3 Jessica Pegula 5495 4 Ons Jabeur 4921 5 Caroline Garcia 4835 6 Coco Gauff 4251 7 Maria Sakkari 3451 8 Daria Kasatkina 3375 9 Belinda Bencic 3360 10 Elena Rybakina 2935 11 Veronika Kudermetova 2620 12 Liudmila Samsonova 2301 13 Beatriz Haddad Maia 2256 14 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 250 Mérida – La finale, in scena nella notte italiana (ore 2), vedrà la 27enne svedese Rebecca Peterson… - infoitsport : Quante posizioni ha guadagnato Camila Giorgi nel ranking WTA? Ritorno in top50 - giovannipelazzo : Barbora Krejcikova ???? è la quinta giocatrice nella storia della WTA a sconfiggere, nello stesso torneo, la n°1, la… - giovannipelazzo : Barbora Krejcikova ???? firma l'impresa del mese, battendo 6-4 6-2 l'apparentemente imbattibile Iga Swiatek ???? Un'or… - federtennis : Nella classifica di oggi della #WTA la prima delle azzurre è sempre @MartinaTrevisa3, che precede #Cocciaretto e… -

... regina della prima edizione del250 di Merida (montepremi 259.303 dollari), nel mitico ... un successo che la proietta in una settimana dalla 68lla 46osizione , seconda italiana delalle ...Da oggi, lunedì 27 febbraio, il serbo è infatti l'essere umano con più settimane in testa al, Atp oche sia, ben 378. Sette anni lassù, numero uno dei numeri uno, dove mai nessuno era ...

Ranking WTA (27 febbraio 2023): balzo di Camila Giorgi, è 46ma! Iga Swiatek continua a dominare OA Sport

Quante posizioni ha guadagnato Camila Giorgi nel ranking WTA Ritorno in top50: e se vince a Merida... OA Sport

Camila Giorgi vince il torneo di Merida: è il suo quarto titolo Today.it

Camila Giorgi uragano: Yucatan a bocca aperta per la tennista italiana Affaritaliani.it

Ranking Atp/Wta 27/03/2023 Djokovic resta in vetta, ok Fognini e Sonego. Sinner giù Tennis World Italia

The Italian won the final six games of Sunday's final to defeat qualifier Rebecca Peterson, 7-6 (3), 1-6, 6-2.Sul cemento del Messico, l'azzurra supera Siniakova in due set e conquista l'ultimo atto del torneo dove affronterà la tennista svedese ...