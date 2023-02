Raggiunto accordo Gb - Ue per il protocollo su Nord Irlanda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Raggiunto l’accordo con i sindacati (Fisac, First, Uilca, Fna e Snfia) per i 1.264 lavoratori delle compagnie ass… - Agenzia_Ansa : Accordo raggiunto sulla revisione del protocollo post Brexit sull'Irlanda del Nord tra il primo ministro britannico… - fcin1908it : #Calhanoglu ha raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto con l'Inter: resterà fino al 2026 o al 2027 c… - ilfoglio_it : Il premier britannico Sunak e la presidente della Commissione europea von der Leyen hanno raggiunto un accordo per… - AlarmBell : RT @Agenzia_Ansa: Accordo raggiunto sulla revisione del protocollo post Brexit sull'Irlanda del Nord tra il primo ministro britannico, il c… -

LONDRA (REGNO UNITO) - La Commissione Europea e il Governo del Regno Unito hannounpolitico per la revisione del Protocollo per l'Irlanda del Nord, l'intesa post - Brexit fra Londra e Bruxelles. "Si tratta di un insieme completo di soluzioni congiunte volte ad ...tra Unione europea e Regno Unito sul confine doganale in Irlanda del Nord, una delle questioni più complesse rimaste in sospeso dopo la Brexit. La presidente della Commissione Ue ...

Precedentemente il governo del Regno Unito aveva affermato che questo sarebbe avvenuto solo in caso di raggiungimento di un accordo. Conferenza stampa del premier britannico Sunak con la presidente ...