Raffica di auto vandalizzate ad Alzano | il sindaco | “Chi sa qualcosa denunci ai carabinieri”

Alzano Lombardo. "Nelle notti di venerdì e sabato si sono verificati atti vandalici nei confronti di autovetture posteggiate in parcheggi pubblici in diversi punti della città – fa sapere il sindaco di Alzano Camillo Bertocchi -. I carabinieri stanno svolgendo le indagini del caso e la videosorveglianza comunale è al servizio delle stesse". Il primo cittadino lancia quindi un appello: "Importante che chi ha subito danni, presenti denuncia ai carabinieri anche per acquisire informazioni utili alle indagini. Importante anche che chiunque abbia informazioni di qualsiasi tipo (visto o sentito qualcosa) lo comunichi prontamente ai carabinieri di Alzano o al comando di Polizia Locale".

