"Raddoppiare il gasdotto adriatico". L'annuncio di Rixi per l'hub europeo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Italia hub europeo. Il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi, annuncia la volontà del governo di potenziare il gasdotto adriatico in modo da trasformare il nostro Paese nell'hub energetico d'Europa. La guerra in Ucraina ha reso ancora più urgente una soluzione a questo problema, divenuto impellente per l'aumento dei costi dell'energia. Il Messaggero intervista il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, il quale concorda sul fatto che sia urgente potenziare il gasdotto della linea adriatica. Un raddoppio necessario per trasportare da Sud a Nord i nuovi flussi che provengono dai Paesi africani e dalla Tap e per fare dell'Italia un grande hub energetico europeo. Per Rixi, «Questo è il momento di pensare a una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Italia hub. Il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Edoardo, annuncia la volontà del governo di potenziare ilin modo da trasformare il nostro Paese nell'hub energetico d'Europa. La guerra in Ucraina ha reso ancora più urgente una soluzione a questo problema, divenuto impellente per l'aumento dei costi dell'energia. Il Messaggero intervista il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo, il quale concorda sul fatto che sia urgente potenziare ildella linea adriatica. Un raddoppio necessario per trasportare da Sud a Nord i nuovi flussi che provengono dai Paesi africani e dalla Tap e per fare dell'Italia un grande hub energetico. Per, «Questo è il momento di pensare a una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Raddoppiare il #gasdotto adriatico'. L'annuncio di #Rixi per l'hub europeo #27febbraio - robertorace : RT @competereEU: ?? #Energia Il #TAP è la seconda fonte di approvvigionamento in Italia: garantisce il 15% del fabbisogno di #gas. Si punt… - pietropaganini : RT @competereEU: ?? #Energia Il #TAP è la seconda fonte di approvvigionamento in Italia: garantisce il 15% del fabbisogno di #gas. Si punt… -